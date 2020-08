Lavoravano al bancone senza mascherina: bar Al Quadrivio chiuso per 5 giorni

Venerdì 7 agosto la Polizia locale ha sanzionato il bar Al Quadrivio di Ponte della Priula, frazione di Susegana. I vigili hanno sorpreso i dipendenti del locale mentre lavoravano e servivano i clienti senza usare la mascherina.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il locale dovrà pagare una multa di 400 euro e rimanere chiuso 5 giorni per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Al Quadrivio è il bar più conosciuto di Ponte della Priula, posizionato a lato della rotonda sulla Pontebbana. Negli ultimi anni è diventato un punto di ritrovo fisso per le comunità straniere della zona, soprattutto quella macedone. Dopo i controlli di venerdì scorso è diventato anche il primo bar del Coneglianese ad essere chiuso per 5 giorni a causa del mancato rispetto delle norme anti-Covid. I dipendenti del bar stavano servendo i clienti senza usare le mascherine all'interno del locale. Provvedimento, quello applicato Al Quadrivio ben noto alla Polizia locale di Treviso che, nelle scorse settimane, aveva sanzionato diversi locali nel capoluogo di Marca. Nei primi giorni della prossima settimana i controlli della polizia locale proseguiranno anche a: Conegliano, Susegana, Mareno, Santa Lucia di Piave e San Pietro di Feletto.