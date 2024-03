Male incurabile, il sorriso di Barbara si spegne a soli 40 anni

Treviso e la provincia di Venezia piangono in questi giorni la scomparsa prematura di Barbara Costacurta, 40 anni, mancata all'affetto dei suoi cari a causa di un tumore scoperto per caso due mesi fa, a metà gennaio.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Barbara era originaria di Marcon, nel Veneziano, ma da anni viveva in centro a Treviso con il compagno Alberto Barbazza, titolare di un'impresa edile. Lo scorso 18 gennaio, tornata dalla palestra, si era sentita male. Il controllo medico fatto pochi giorni dopo ha evidenziato la presenza di un tumore maligno e aggressivo che, in poche settimane, ha intaccato gli organi vitali non lasciando alcuna cura alla 40enne, nonostante le terapie provate negli ospedali di Mestre, Castelfranco Veneto e Treviso. Barbara Costacurta lavorava alla Azimut fondi di investimento. Aveva iniziato giovanissima a lavorare in un'agenzia immobiliare dove aveva conosciuto Alberto. La loro storia d'amore è andata avanti per vent'anni. Amante dei viaggi, sognava una vacanza in Australia ma la malattia non gliel'ha consentito. A piangerla oggi anche papà Albino e mamma Paola. L'ultimo saluto alla 40enne verrà celebrato mercoledì, 27 marzo, alle 15 nella chiesa dei Santi Patroni a Marcon.