Barbara Pozzobon conquista la medaglia di bronzo agli Europei di Budapest

Splendide notizie da Budapest: l'Italia è al primo posto del medagliere degli Europei di nuoto 2021 grazie a otto medaglie conquistate, di cui tre ori, due argenti e tre bronzi. Un risultato reso ancora più importante dalla strepitosa conquista della medaglia di bronzo per la trevigiana Barbara Pozzobon nella gara dei 25 chilometri donne.

Barbara ha tagliato il traguardo in 4 ore 54 minuti e 58 secondi alle spalle della tedesca Lea Boy, che ha dominato la prova in 4h53'57, e alla francese Lara Grangeon, seconda in 4h54'58"4. Nona un'altra azzurra, Veronica Santoni in 5h00'27"4. Considerando la medaglia d'argento vinta sempre domenica 16 maggio dal friulano Matteo Furlan, per il fondo italiano è la quarta doppietta uomo/donna sul podio della 25 chilometri consecutiva. «Sono davvero molto contenta perché è la mia prima medaglia agli Europei - dichiara entusiasta la 27enne di Maserada sul Piave, tesserata per Fiamme Oro e Hydros Oderzo - E' stata una gara difficile, c'è stato da lottare. La gara è stata abbastanza veloce, completamente diversa da come me l'aspettavo. Le avversarie sono partite tutte molto forte. Poi c'è stato un momento di controllo e dall'ottavo giro il gruppo si è sgranato. Ho dato tutto quello che avevo, anche nello sprint. Ho provato a mettere la mano davanti alla francese Grangeon senza riuscirci. Questa medaglia ha un grande valore. E' la conferma che il lavoro paga» conclude Barbara. Con la gara più lunga del programma si è quindi concluso un Europeo a dir poco trionfale per l’Italia.