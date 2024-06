Europei di nuoto, Barbara Pozzobon medaglia d'oro nella 25 chilometri

Venerdì di festa per il nuoto italiano: nella giornata di oggi, 14 giugno, l'Italia ha fatto il pieno di medaglie nella penultima giornata del gare di nuoto di fondo agli Europei in corso a Belgrado. Dario Verani ha conquistato l'oro nella 25 km maschile davanti a Matteo Furlan ma, pochi minuti più tardi nella gara femminile, Barbara Pozzobon ha conquistato la medaglia d'oro nella 25 km femminile, con oltre 3 minuti di vantaggio sulle inseguitrici.

Successo straordinario per la 30enne trevigiana che corona così una settimana memorabile. Nei giorni scorsi Barbara aveva già conquistato la medagli d'argento nella 10 chilometri. Oggi la vittoria nella prova più dura, prima medaglia d'oro singolare nella carriera di Pozzobon, escludendo quello a squadre di Fukuoka 2023. Pozzobon ha migliorato con il risultato di oggi quello degli Europei 2022 dove era arrivata seconda sempre sui 25 km femminili. Per la "Caimana del Piave" si tratta dell'ennesima prestazione straordinaria: in festa Maserada sul Piave, paese natale di Pozzobon. Il traguardo odierno è di quelli destinati a rimanere nella Storia del nuoto azzurro.