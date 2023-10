Ambiente e green, Barbazza: «Non si trova più personale per la floricoltura»

Il paradosso: in un mondo sempre più attento al verde e all'ecologia, la professione del florovivaista sta scomparendo. Il patron del Barbazza Garden Center: «L'educazione alla natura dovrebbe partire già nelle scuole»

Domeniche ecologiche e scioperi per il clima ma nessuno che abbia più voglia di coltivare passione per la botanica e la floricoltura. Un paradosso ben raccontato dall'imprenditore trevigiano Daniele Barbazza, patron dell'omonimo Garden Center, che racconta:

«In provincia di Treviso sono sparite le scuole superiori che formavano i ragazzi avvicinandoli alla professione florovivaistica. Restano solo il Cerletti di Conegliano e l'istituto agrario "Domenico Sartor" di Castelfranco Veneto. Un tempo le aziende florovivaistiche attingevano a piene mani dalle scuole che formavano i giovani interessati alla botanica - spiega Barbazza -. Oggi un'azienda che cerca personale deve occuparsi di tasca propria della formazione dei lavoratori che, in gran parte, sono di origine straniera. Pochissimi i giovani italiani ancora interessati a fare questo lavoro. Sembra quasi che l'ambito agricolo venga visto come un'attività secondaria, di scarso rilievo. La verità è che non si trovano più persone interessate a fare il nostro lavoro».