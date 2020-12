Covid, troppi decessi al San Valentino: bare spostate dalla Protezione civile

Il sindaco di Montebelluna, Elzo Severin, insieme alla direzione sanitaria del distretto Ulss 2 di Asolo, ha voluto ringraziare i volontari della Protezione civile e il personale delle pompe funebri intervenuti nei giorni scorsi per far fronte all'aumento di decessi per Covid all'ospedale San Valentino. L'altissimo numero di morti ha reso necessario l’utilizzo temporaneo della cappella del cimitero maggiore di Montebelluna dove alcune salme sono state ospitate prima del rito funebre. Una vera e propria emergenza per tutto il Comune. Al San Valentino sono ricoverati 103 pazienti in area non critica e 5 in terapia intensiva.

Il bollettino di Azienda Zero

Sono 1077 i nuovi positivi registrati sabato 12 dicembre dal bollettino di Azienda Zero per la provincia di Treviso. 765 nuovi positivi nel report di sabato mattina e altri 312 in quello di oggi pomeriggio. I casi attualmente positivi nella Marca hanno superato quota 15mila (15.085). Nel conteggio dei nuovi decessi sono entrati oggi dieci casi di persone scomparse nei giorni scorsi mentre, a livello ospedaliero, si sono registrati nove decessi di persone di età compresa tra 84 e 91 anni per un totale di 696 morti dall'inizio della pandemia nella Marca. Salgono a 42 le persone ricoverate in terapia intensiva (ieri erano 38): 25 pazienti a Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 5 a Montebelluna, 4 a Conegliano. In area non critica 104 pazienti ricoverati al Ca' Foncello, 103 a Montebelluna, 48 a Vittorio Veneto, 52 al San Camillo, 28 a Oderzo, 20 a Conegliano, 14 a Motta di Livenza e 2 a Castelfranco Veneto. Negli ospedali di comunità 26 pazienti a Treviso, 12 a Vittorio Veneto.