Barista Attitude e Lago Film Fest 2022, si rinnova la partnership al fianco dei registi emergenti Il brand è partner del concorso Princìpî Awards, dedicato ai registi under 25 Susegana, 14 luglio 2022 – Torna il Lago Film Fest dal 22 al 30 luglio a Revine Lago e si rinnova la partnership con Barista Attitude che sarà al fianco della manifestazione artistica come lo scorso anno, promuovendo il nuovo concorso Princìpî Awards, dedicato ai più promettenti registi di cortometraggi under 25 del cinema mondiale. Advertisement La filosofia del brand dunque è di nuovo associata all’avanguardismo artistico e alla promozione dei giovani talenti, in linea con il messaggio di Barista Attitude che ha anche la mission di unire caffè, persone e spazi in un dialogo unico. “Il Lago Film Fest ha la capacità di creare legami molto intensi tra territorio ed artisti nel nome della sperimentazione” ha spiegato Cinzia Pietrobon, brand manager di Barista Attitude, “un valore che abbiamo in comune, assieme al senso d’identità e alla volontà di innovazione. Il caffè e il cinema sono legati da esperienze sensoriali che sfidano il tempo e lo spazio, a favore dell’immaginazione, perciò non possiamo che essere orgogliosi di essere di nuovo al fianco di questa manifestazione per raccontare nuove ed appassionanti storie.” Durante la manifestazione, Barista Attitude sarà partner della seconda edizione del concorso Princìpî Awards, sostenendo le sfide dei giovani filmaker, la loro intraprendenza e il loro desiderio di rivoluzionare il linguaggio della narrazione.