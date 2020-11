Bavaglini per i nuovi nati: ecco la nuova iniziativa del Mogliano Rugby

Giovedì mattina è stata presentata una nuova iniziativa del Mogliano Rugby 1969, ossia uno speciale benvenuto a tutti i nuovi nati della città di Mogliano Veneto. Il progetto è il frutto della collaborazione tra la società di rugby, l’Amministrazione comunale e la Farmacia al Terraglio, sponsor proprio della squadra.

L’Amministrazione comunale, nella persona del sindaco Davide Bortolato, invierà dunque alle famiglie di ciascun neonato moglianese una lettera di benvenuto. Il contributo simbolico della società, invece, è rappresentato dal regalo di un bavaglino rosa o azzurro personalizzato con i loghi del Mogliano Rugby e della Farmacia al Terraglio presso la quale le famiglie potranno recarsi per ritirarlo. "Insomma, un’iniziativa che testimonia la nostra convinzione che il rugby sia per sempre. Se questo è vero, perché non partire da subito?" conclude la società