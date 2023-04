Minacce di morte alla consigliera comunale: «Il tuo posto è al cimitero»

"Beatrice Da Riva il tuo posto è il cimitero": questa la scritta comparsa su un cartello trovato sabato mattina, 15 aprile, appeso ad un albero del viale del cimitero di Vidor.

Beatrice Da Riva, 31 anni, è consigliere comunale di minoranza del gruppo "Comune in Rete". A preoccupare è il fatto che non è la prima volta che la consigliera viene minacciata pubblicamente di morte. Quello di sabato è stato il terzo caso accertato ma i responsabili per ora restano a piede libero. A scoprire il cartello sono state due signore che, sabato mattina, si stavano recando in cimitero e, conoscendo Beatrice, hanno informato dell'accaduto sua madre. La frase è stata scritta a mano con un pennarello e la calligrafia sarebbe simile a quella delle altre due minacce di morte indirizzate alla consigliera. Dell'episodio sono stati informati i carabinieri. A 17 anni Beatrice aveva portato a processo un uomo che aveva tentato di palpeggiarla. L'aggressore era stato condannato dalla Cassazione.

Il commento

«Queste minacce sono ingiustificate e da veri vigliacchi - le parole dell'assessore regionale Elena Donazzan -. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a Beatrice. Da Assessore Regionale alle Pari Opportunità, insieme al Consigliere Regionale Tommaso Razzolini ed alla Vicepresidente della Provincia di Treviso Martina Bertelle condanniamo fortemente tale gesto inaccettabile».