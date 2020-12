Bebe Vio al bar con gli amici dopo le 18: multata dai carabinieri

Bebe Vio multata nella sua città natale, Mogliano Veneto, per aver violato le norme del Dpcm anti-Covid. La campionessa paralimpica era tornata nella Marca per festeggiare insieme alla famiglia il compleanno di papà Ruggero.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", verso sera Bebe si è trovata con una decina di amici per bere qualcosa in compagnia. Il gruppo ha scelto il bar-ristorante "Assaggi&Beccofino" in pieno centro a Mogliano. Fin qui nulla di strano se non fosse che la compagnia si è fermata nel locale ben dopo l'orario di chiusura previsto per legge alle ore 18. Ai carabinieri di Mogliano è arrivata una segnalazione in cui si diceva che il noto locale di Via Marconi era ancora aperto alle otto di sera. Quando i militari dell'Arma sono entrati hanno trovato Bebe e gli amici seduti al bancone, senza distanziamento. Inevitabile la multa di 400 euro a testa e la sanzione per il locale, segnalato alla Prefettura di Treviso. Nessuno dei presenti ha protestato, accettando il verbale. La campionessa delle Fiamme Oro è ripartita poche ore dopo, lasciando la provincia di Treviso e facendo tappa prima a Milano e poi a Bologna, dove si trova in queste ore.