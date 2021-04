Cavaliere della Repubblica Italiana: premiato il direttore Benazzi

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha conferito l'onorificenza dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana a 27 cittadini trevigiani a cui sono state attribuite 24 Cavalierati e tre nomine di Ufficiale della Repubblica.

Tra i premiati spicca il nome di Francesco Benazzi, direttore dell'azienda sanitaria "Ulss 2 - Marca trevigiana", per il suo impegno nel corso della pandemia da Covid-19. Dal momento che le disposizioni in atto non consentiranno, quest’anno, la consegna delle onorificenze con una cerimonia pubblica, gli attestati sono stati recapitati direttamente ai neo insigniti ai quali il Prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, ha già espresso il sincero plauso per il pregevole riconoscimento.

I trevigiani premiati

Cavaliere Michele Amendolagine Cavaliere Claudio Bazzani Cavaliere Francesco Benazzi Cavaliere Gianni Biasi Cavaliere Mario Cadamuro Cavaliere Salvatore Caliandro Cavaliere Ivone Capovilla Cavaliere Laura Casagrande Cavaliere Sergio Conte Cavaliere Ignazio D’Agostino Cavaliere Renzo Dalla Francesca Cavaliere Emanuele De Salvo Cavaliere Elvira Fantin Cavaliere Filippo Gherlinzoni Cavaliere Filippo Lunardi Cavaliere Michela Lunian Cavaliere Riccardo Mastronicola Cavaliere Pietro Paolo Monte Cavaliere Mario Paganessi Cavaliere Angelo Piccin Cavaliere Gennaro Ruopolo Cavaliere Luciano Salvatore Cavaliere Antonella Stelitano Cavaliere Lorena Zanin

Ufficiale Silvio Montagner

Ufficiale Enrico Biasutti

Ufficiale Tiveron Ennio