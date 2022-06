Covid: positivo Francesco Benazzi, direttore generale dell'Ulss 2

Meno di 24 ore fa aveva lanciato un appello ai giovani della provincia di Treviso chiedendo loro di indossare le mascherine ai concerti e nei luoghi di assembramento per cercare di limitare il diffondersi dei contagi. Oggi, venerdì 24 giugno, il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, ha reso noto di essere risultato positivo al Covid (nonostante il contagio sia avvenuto alla fine della scorsa settimana).

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Benazzi avrebbe contratto il virus nei giorni scorsi. Domenica 26 giugno farà il tampone di fine quarantena, per lui alcuni giorni di febbre e dolori articolari ma le sue condizioni sono in miglioramento. Tutti negativi, invece, i suoi collaboratori della direzione Ulss 2. L'altissima contagiosità della variante Omicron 5 sta facendo risalire in maniera vertiginosa la curva dei contagi nella Marca, con un conseguente aumento dei ricoveri ospedalieri che ha costretto il Suem 118 a trasferire in pronto soccorso diversi pazienti positivi. Il picco di quest'ondata "fuori stagione" è previsto dopo la metà di luglio, tra circa un mese. Venerdì 24 giugno il bollettino di Azienda Zero indica 1.031 nuovi contagi nella Marca per un totale di 9.052 persone attualmente positive, il numero più alto tra tutte le province del Veneto.