Casartigiani Treviso: benemerenze a Carla Magoga, Silvano Zanatta e Raffaello Neri

Si è svolta venerdì 15 dicembre, la tradizionale cena del consiglio direttivo dell’associazione di categoria Casartigiani di Treviso. L’evento è stata l'occasione per scambiarsi gli auguri natalizi e per consegnare i riconoscimenti legati alla lunga attività imprenditoriale nel territorio e all’interno dell’associazione.

I premiati di quest'anno sono: Carla Magoga, parrucchiera a Treviso; Silvano Zanatta pittore edile di Giavera del Montello la cui attività oggi è continuata dal figlio Mirco, e Raffaello Neri di Carbonera la cui attività di marmista ha ereditato dal padre Dino e oggi continua assieme al figlio Daniele. «Si tratta di attività storiche» ha commentato il presidente di Casartigiani Treviso Franco Storer «che da oltre 35 anni hanno scelto di aderire al nostro percorso associativo sostenendolo con fedeltà e convinzione: a questo doveroso riconoscimento si accompagna la consapevolezza di dover rappresentare al meglio, in tutti i tavoli istituzionali e a ogni livello, le loro istanze, le esigenze e i bisogni di chi tiene alti i valori dell’artigianato e del saper fare».

In rappresentanza della amministrazione comunale di Treviso ha partecipato alla cena il consigliere comunale il che ha portato il saluto dell’assessore alle attività produttive Rosanna Vettoretti, impegnata fuori regione, ricordando nel suo intervento che l’artigianato e la piccola impresa sono fondamentali nel tessuto sociale della città di Treviso. Erano presenti inoltre per la Confederazione Nazionale Casartigiani il vice direttore generale Danilo Barduzzi e il responsabile delle relazioni sindacali Michele De Sossi che hanno portato il saluto e gli auguri da parte del presidente nazionale Giacomo Basso ed hanno espresso il ringraziamento alla Casartigiani di Treviso per l’impegno e il lavoro dei funzionari in stretta collaborazione con la Confederazione. L’assessore regionale Roberto Marcato impossibilitato a partecipare ha inviato gli auguri a tutti i consiglieri e alle loro famiglie. Nella stessa serata il presidente Franco Storer e il segretario Salvatore D’Aliberti hanno consegnato una targa della Associazione a tre collaboratori dopo oltre 35 anni di collaborazione: Giuseppe Bordignon responsabile sindacale, Claudio Saccaro funzionario, e Enzo Di Giovanna responsabile Associazione pensionati.