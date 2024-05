Benessere cognitivo, in partenza con il tagliando:

Sette Comuni trevigiani uniti nel progetto ormai consolidato: in partenza con il tagliando. Si tratta di un vero e proprio check up del benessere cognitivo. Spresiano, Arcade, Villorba, Povegliano, Ponzano Veneto, Breda di Piave e Maserada sul Piave si sono “alleati” per promuovere questa iniziativa assieme all’Israa di Treviso. I cittadini che volessero prenotare questo importante controllo medico, possono farlo chiamando l’assistente sociale del proprio comune. “Invecchiare vuol dire non solo perdere ma anche costruire risorse” (Baltes 1987). I sette comuni un mese fa sono diventati “ città amiche della persona con demenza “. In tutta Italia sono una sessantina le amministrazioni comunali che hanno aderito . Questa iniziativa è una tappa di un percorso importante per aiutare e sostenere queste persone fragili e le loro famiglie.