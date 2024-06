Benetton Group, nuovo cda: Coco presidente, Sforza amministratore delegato

Giornata cruciale per Benetton Group: martedì 18 giugno l'assemblea dei soci si è riunita per nominare il nuovo consiglio di amministrazione dopo la scoperta del maxi buco di bilancio da ben 230 milioni di euro. Bilancio che era stato approvato all'unanimità lo scorso 28 maggio dal cda uscente.

Claudio Sforza è stato confermato dall'assemblea odierna come nuovo amministratore delegato del gruppo al posto di Massimo Renon che aveva lasciato l'azienda dopo un "accordo consensuale" ufficializzato lo scorso 5 giugno. Laureato in Economia alla Sapienza di Roma, esperto di pubblica amministrazione, Sforza ha un passato lavorativo in Poste e Ansaldi. L'assemblea dei soci ha conferito a Sforza le deleghe esecutive. Nel nuovo consiglio di amministrazione i soci di Benetton Group hanno poi nominato come presidente Christian Coco, già direttore investimenti della holding Edizione. Coco nel 2002 ha lavorato in Mediobanca nel dipartimento Finanza di acquisizione. Tra il 2007 e il 2011 varie le sue esperienze presso società di private equity focalizzate in particolare sugli investimenti nelle infrastrutture in Europa. Fino al suo ingresso nel Gruppo Edizione nel 2015, è stato responsabile dell'area Pianificazione, Controllo e M&A del Gruppo CIR della famiglia De Benedetti. Il terzo consigliere di amministrazione nominato oggi dall'assemblea dei soci è Andrea Pezzangora, general counsel di Edizione in Benetton dal 2002.