Benetton Group, Martino Boselli nuovo direttore commerciale e vendite

A partire dal 15 dicembre, Martino Boselli entra in Benetton Group dove ricoprirà il ruolo di nuovo responsabile della direzione commerciale e vendite del marchio United Colors of Benetton.

Con l’obiettivo di sostenere in modo ancora più efficace il piano strategico del gruppo, è stata costituita una nuova e articolata direzione commerciale e vendite la cui leadership è stata assegnata a Boselli, in stretto contatto con l'amministratore delegato di Benetton. Boselli proviene da una significativa esperienza internazionale nel settore fashion retail, avendo ricoperto ruoli di crescente responsabilità in aziende multinazionali, tra le quali Gruppo VF, Safilo, Amazon, Trussardi e come ultima esperienza quella in Miroglio Fashion, in qualità di General Manager dei marchi Elena Mirò, Caractère, Luisa Viola e Diana Gallesi. La nuova direzione commerciale e vendite comprenderà le seguenti funzioni: Mercato Italia Ucb Wholesale & Franchising, Mercato Italia Ucb Retail & Top Store, Mercati internazionali IOS/DOS/FOS, Undercolors, eBusiness e Trade Service. «Siamo lieti che un grande professionista e un esperto del settore come Martino Boselli abbia accettato la nostra proposta - commenta Massimo Renon, amministratore Delegato di Benetton Group - la pandemia ci impone sfide sempre più complesse e con il suo ingresso in azienda rafforziamo ancora di più la traiettoria di rilancio che il Gruppo Benetton ha intrapreso».