Benetton Group, buco nel bilancio da 230 milioni: al via il cda

È iniziato nella tarda mattinata di martedì 28 maggio il consiglio di amministrazione di Benetton Group che, all'ordine del giorno, ha la valutazione di una perdita di bilancio stimata attorno ai 230 milioni di euro per l'anno 2023. Dopo le dichiarazioni choc del presidente Luciano Benetton in polemica con l’attuale amministratore delegato Massimo Renon, il nuovo cda che verrà eletto nell’assemblea dei soci del prossimo 18 giugno e potrebbe, per la prima volta nella storia, non avere la presenza di rappresentanti della famiglia all'interno del consiglio di amministrazione del gruppo.

Come riportato dal Sole 24 Ore, un intervento della holding Edizione potrebbe portare a un'iniezione di liquidità immediata di 150 milioni per il gruppo tessile, nel contesto di un quadro di rilancio più ampio da 260 milioni. Massimo Renon ha invece annunciato l’intenzione di rispondere alle accuse tramite vie legali ma il suo ruolo di amministratore delegato è ormai agli sgoccioli. Attesa per il nome del nuovo AD che, secondo le prime anticipazioni, sarebbe un manager di alto profilo proveniente da un grande gruppo del settore industriale e con una buona conoscenza del mondo della finanza, già al lavoro sul piano di rilancio di Benetton Group.