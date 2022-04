Benetton Research Libraries: il patrimonio culturale del mondo Benetton finisce in rete

Valorizzare e rendere accessibili a tutti – online – i servizi e il patrimonio di conoscenza raccolto in decenni di attività dalle biblioteche legate al mondo Benetton, creando un unico punto di accesso ad oltre 100.000 tra volumi, periodici, materiali multimediali, cartografie e documenti: nasce con questo obiettivo Benetton Research Libraries, progetto che vede coinvolti Fondazione Benetton Studi Ricerche, Fabrica e Benetton Group con il suo Archivio storico.

Le tre realtà, da sempre vicine e sinergiche nell’ambito culturale, si sono unite per dotarsi di una comune piattaforma software di lavoro, WorldShare Management System (WMS). Si tratta di uno strumento informatico gestionale innovativo utilizzato da più di 760 biblioteche che, oltre a rendere ancora più interconnessa la loro collaborazione, permetterà al network culturale Benetton di entrare a far parte di WorldCat, la più grande rete di biblioteche al mondo – circa 18.500 – che ogni giorno permette l’accesso via web a più di 521 milioni di record e 3,3 miliardi di libri/documenti/holding in 483 lingue diverse.

Grazie a Benetton Research Libraries, da qualsiasi punto del globo, sarà così possibile avere accesso immediato al sapere custodito da Fondazione Benetton Studi Ricerche con oltre 80.000 tra volumi, periodici e materiali multimediali e 12.500 cartografie su paesaggio, storia e civiltà del gioco e beni culturali; da Fabrica con più di 10.000 libri e magazine su fotografia, design, arte e architettura presenti nella sua biblioteca progettata da Tadao Ando; e dall’Archivio Benetton con una vasta collezione che include pubblicazioni sul colore, graphic design, moda, tessuti e periodici legati al mondo del fashion.

«Per noi la cultura è vita, una fonte d’ispirazione continua, un valore, prima che uno strumento: da questa consapevolezza nasce l’impegno – che da sempre ci contraddistingue – nel diffondere, proteggere e valorizzare arte, bellezza e attività culturali», commenta Luciano Benetton, Presidente di Benetton Group. «Proprio su questa scia si inserisce Benetton Research Libraries, un bellissimo progetto di democratizzazione del sapere, che ci permetterà di mettere a disposizione quanto raccolto negli ultimi decenni e di renderlo accessibile a tutti, senza fare distinzioni. Cosa che, in momenti difficili come questi, non è secondario».