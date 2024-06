Addio a Benito San Marco, insegnante e fondatore del sindacato Snals Treviso

Il sindacato nazionale autonomo dei lavoratori della scuola è in lutto per la scomparsa di Benito San Marco, fondatore della segreteria provinciale del sindacato Snals Treviso, di cui è stato per anni segretario, diventando anche vicesegretario nazionale.

San Marco è mancato all'affetto dei suoi cari lunedì 24 giugno. Insegnante di filosofia al liceo Canova e al Duca degli Abruzzi di Treviso, San Marco si era dedicato esclusivamente dagli anni Novanta solo alla sua attività di sindacalista. A fine anni Settanta la decisione di fondare la segreteria provinciale del sindacato Snals a tutela della scuola e degli insegnanti. Dal 2003 al 2007 si era trasferito a Roma dopo essere stato nominato vicesegretario nazionale. Un punto di riferimento per i lavoratori della scuola, tra i primi a promuovere l'alternanza scuola-lavoro diventata oggi pilastro fondamentale negli istituti di tutta Italia. San Marco lascia la moglie Luisa, i figli Lucio e Sara e tutti coloro che gli hanno voluto bene. I funerali venerdì 28 giugno, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Silea.