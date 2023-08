Benzina, rincari anche oltre i due euro: «Veneto regione con i prezzi medi migliori»

Tra l'esodo e il controesodo dei vacanzieri solo dalle accise sulla benzina lo Stato potrebbe incassare 2,27 miliardi di euro. La stima è di Assoutenti che ipotizza 15 milioni di autovetture benzina-gasolio in circolazione sulle autostrade e una media di 3 pieni solo per gli spostamenti e successivo ritorno. Nel dettaglio, secondo questa stima, lo Stato incasserà più di 1,5 miliardi dalle accise su gasolio e benzina, e altri 762mila euro a titolo di Iva. D’altra parte non è una novità che per le casse pubbliche le pompe di benzina siano un grande affare. Nel 2021 il gettito derivante dalle sole accise su "prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi" è stato di quasi 24 miliardi, sceso poi a 18 l'anno successivo per via dei tagli introdotti dal governo Draghi. Proprio sul caro carburanti l’opposizione va all’attacco accusando il governo di aver fatto poco per evitare la stangata di Ferragosto.

I rincari

Ma andiamo con ordine. Sul costo di diesel e benzina pesano 16 giorni di rincari quasi continui. A due settimane dall’operazione cartelloni, voluta dal ministro delle Imprese Adolfo Urso per rendere i prezzi più trasparenti, la benzina ha fatto registrare aumenti medi di 4 centesimi, il diesel di 7. Normali dinamiche di mercato oppure, al contrario, speculazioni per guadagnare sui vacanzieri che si mettono in auto?

Se il prezzo medio della benzina, in base ai dati comunicati dal ministero delle Imprese, ha raggiunto al self la media di 2,019 euro in autostrada, su molte tratte la verde in modalità servito sfiora i 2,5 euro al litro. Lo afferma Assoutenti, che non solo torna a denunciare gli evidenti rincari dei prezzi alla pompa, ma segnala anche come gli aumenti proseguano nonostante il calo delle quotazioni petrolifere. Sono numerosi gli impianti sulle autostrade che, alla data odierna, vendono la benzina (servito) a 2,499 euro al litro, e a oltre 2,4 euro il gasolio, spiega Assoutenti, che ha realizzato un monitoraggio alle ore 9 di oggi sulla base dei dati comunicati dai gestori allo stesso Mimit. Ma al di là delle autostrade, i listini stanno aumentando su tutta la rete. In soli tre mesi, da maggio ad oggi, un litro di benzina è rincarato in media di 13,2 centesimi, il gasolio costa addirittura 17,7 centesimi in più. Questo significa, spiegano da Assoutenti, da un lato che un pieno di verde costa 6,6 euro in più rispetto a maggio, +8,9 euro un pieno di gasolio, dall'altro che le casse statali stanno guadagnando miliardi di euro attraverso Iva e accise grazie ai rincari dei carburanti. Un aumento, fa notare l'associazione dei consumatori, "che si verifica nonostante il calo del petrolio" sui mercati internazionali.

Il commento

Moreno Pavin, dell'associazione Gestori Carburanti Treviso, spiega: «Il ministro Urso, non potendo più puntare il dito sui benzinai, ha pensato bene di puntare ai raffinatori, colpevoli, secondo lui, di essere gli attuali responsabili del caro carburanti, e sarà un altro clamoroso buco nell’acqua, intanto perché di raffinatori in Italia ne sono rimasti ben pochi, e se a quei pochi rimasti si andrà ad imporre margini di raffinazione decisi per legge li si metterà di fronte a due scelte: Chiudere le raffinerie o vendere i prodotti raffinati all’estero (la seconda è quasi una certezza). Ci sarebbero anche i mercati internazionali dei prodotti petroliferi da sistemare per le feste - continua Pavin - eliminare il Far West nel mercato mondiale visto che questi cattivoni non capiscono i nostri problemi di prezzo alla pompa, ma non se la prenda ministro Urso: Se una tale affermazione la facesse un certo Biden allora si che si potrebbe anche pensare a un qualche risultato, sempre che la ExxonMobil sia d’accordo. Però, se proprio vuole, come azionista di maggioranza, potrebbe imporre a Eni di riversare buona parte dei guadagni, utili, sui prezzi dei carburanti alla pompa presso gli impianti del cane a sei zampe, questa si che sarebbe una strada da percorrere, sempre che gli altri azionisti Eni accettino una drastica riduzione degli utili. Comunque qualcosa di buono ha prodotto la quotidiana rilevazione prezzo medio, l’aver messo il Veneto in prima posizione come regione con i prezzi migliori, il che non guasta per gli automobilisti; Ma la provincia di Treviso si piazza in seconda posizione tra le province del veneto (Rovigo prima), la differenza rispetto al prezzo medio del Veneto è minima, però siamo bravi» conclude.