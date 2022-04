Treviso piange Bepi Sbaiz, avvocato con la passione per l'arte

Giuseppe "Bepi" Sbaiz si è spento nel giorno della Festa della Liberazione, lunedì 25 aprile, all'ospedale Ca' Foncello. Aveva 92 anni ed è stato un simbolo dell'avvocatura trevigiana, oltre che un grande amante ed estimatore dell'arte e della cultura a tutto tondo.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Sbaiz era originario di Ronchis di Latisana. Promettente calciatore, aveva abbandonato lo sport per dedicarsi agli studi in legge. Dopo la laurea a Trieste in Giurisprudenza si era trasferito nella Marca, a Preganziol. Nel 1954 l'apertura dello studio legale insieme al socio Italo Merchiori, morto a gennaio a 99 anni. Da quel giorno anche Giuseppe non è stato più lo stesso. Le sue condizioni di salute si sono aggravate sempre di più dopo aver giocato a calcio fino a 70 anni e aver continuato ad andare in studio fino allo scorso Natale. Avvocato civilista, era stato testimone al processo sulla strage di Piazza Fontana per aver scoperto il casolare di Paese in cui erano state nascoste le armi. Le sue grandi passioni erano la pittura e il pianoforte: dopo otto anni di studi stava per diplomarsi. A piangerlo la moglie Fiorella, i figli Maurizio, Alessandro ed Elisa con Mauro, i cari nipoti Marco, Margherita e Gregorio, le nuore Paola e Barbara uniti ai parenti tutti. Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 29 aprile, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Sant'Agnese, nella sua Treviso.