Treviso piange Bertilla Faggian, "sceriffa" leghista al fianco di Gentilini

A pochi giorni dalla scomparsa dell'ex vicesindaco Tullio Guadagnin, il mondo della politica trevigiana perde un'altra figura storica del suo passato recente. Bertilla Faggian, "Lilla" per gli amici, è mancata all'affetto dei suoi cari a 89 anni.

Malata da tempo, se n'è andata assistita dai familiari. In molti la conoscevano come "la sceriffa" per il suo ruolo in consiglio comunale al fianco dell'allora sindaco Giancarlo Gentilini. Due i mandati in consiglio comunale, dal 1994 al 2003. Leghista della prima ora, si è battuta per innumereoli battaglie politiche: da quella contro la cementificazione fino ai contributi alle parrocchie per l'accoglienza dei migranti. Fortemente anticlericale, ha lavorato per anni come responsabile amministrativa di svariate aziende tessili locali ma era stata anche direttrice dell'ex cinema Edison. Le sue posizioni forti e irremovibili l'avevano portata a rompere con la Lega, passando prima al Gruppo misto e poi a Progetto Nordest, il partito di Giorgio Panto. Gli ultimi anni sono stati segnati dalla malattia, contro cui nulla ha puntato il suo enorme carattere combattivo.

Struggente il messaggio d'addio con cui il figlio Enrico ha voluto salutarla su Facebook: «Ciao mamma, questa notte purtroppo ci hai lasciati. Avresti compiuto 90 anni a fine mese e non abbiamo potuto festeggiarli insieme. L'ultimo periodo è stato duro e sofferto ma ti ho vegliata fino all'ultimo. Adesso fai buon viaggio e abbraccia nonna Jole e nonno Mondo». L'ultimo saluto a Bertilla Faggian sarà celebrato con rito civile al "Supremum Vale" di Santa Bona.