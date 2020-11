Addio a Bertilla Pol, volto storico dell'osteria Alla Fontanella

Venerdì 27 novembre è mancata all'affetto dei suoi cari Bertilla Pol, per quattro decenni alla guida dell'osteria "Alla Fontanella" di Treviso. Bertilla aveva 92 anni e, negli ultimi tempi, era ospite dell'istituto Zalivani.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'osteria "Alla Fontanella" (all'angolo tra Piazzale Burchiellati e Via Manzoni) è uno dei locali storici del centro di Treviso. Bertilla ne aveva ereditato la gestione dai genitori. Il nome dell'osteria deriva dal fatto che, davanti all'ingresso, c'era una piccola fontana rimasta attiva fino alla fine degli Anni 90. Fondato nel 1873 come antico caffè trevigiano, nel 1967 Bertilla ha preso in eredità la gestione, affiancata dal 1973 anche dal marito Olivo Nino Zambon, rientrato a Treviso dalla Libia dove lavorava come elettricista. Oggi "La Fontanella" è ancora un bar ma i tempi di Bertilla per tantissimi trevigiani era l'osteria simbolo del mercato di Treviso. Il telefono del bar veniva usato dai cittadini per chiedere ai titolari di chiamare i commercianti arrivati in Piazzale Burchiellati con le loro bancherelle. Grande amica di Ettorina Arman, Bertilla Pol lascia un vuoto enorme nella storia del commercio trevigiano. A piangerla oggi c'è il figlio Luca e gli adorati nipotini Matteo, Andrea ed Alessandro, uniti ai parenti tutti. I funerali saranno celebrati mercoledì 2 dicembre, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena a Treviso.