Besta, pronta la nuova sede in Ghirada: «Studenti in classe da lunedì»

Venerdì 29 gennaio il sopralluogo del presidente della Provincia di Treviso in Via Ghirada. In soli due mesi ricavate 20 aule e 3 laboratori in grado di ospitare 500 studenti

In vista del rientro in classe degli studenti lunedì 1º febbraio, venerdì 29 gennaio il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, si è recato in sopralluogo alla sede scolastica dell'ex istituto Giorgi-Fermi, ora Istituto Besta, riqualificata e ristrutturata in estate con un massiccio e rapido intervento. L'intervento ha visto un investimento complessivo di 1 milione e 300mila euro (coperti da fondi Pon) che ha permesso, in soli due mesi, di ricavare 20 aule e 3 laboratori. I lavori hanno riguardato la sostituzione di tutti gli infissi con serramenti performanti per risparmio energetico, la riqualificazione centrale termica, impianti idraulico ed elettrico, la realizzazione di spazi adeguati alla didattica nel rispetto delle norme anti Covid, l’ammodernamento delle strutture e degli impianti, arredi compresi. Più che un rientro, per il Besta, si tratta di un vero e proprio nuovo inizio.

«Finalmente gli studenti potranno entrare nella nuova sede - commenta Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso - qui in Via Ghirada abbiamo realizzato un piccolo miracolo, per il quale devo ringraziare tutti quanti sono adoperati: in soli due mesi abbiamo riqualificato un edificio che ora può essere usufruito in sicurezza da 500 studenti. La scuola era pronta a ottobre, poi il contagio e salito e con esso è tornata la didattica a distanza. Ma da lunedì, gli studenti del Besta potranno tornare a studiare in questa sede nuova e funzionale, che garantirà loro sicurezza e qualità dell’insegnamento. Non è tutto perché l’investimento strutturale fatto in zona Ghirada, permette di risolvere un annoso problema di spazi che riguardava il Besta ma anche il Duca degli Abruzzi, il Riccati-Luzzati e il Giorgi-Fermi, ridefinendo la distribuzione degli spazi e il corretto distanziamento nel campus di San Pelaio. Miglioriamo la logistica del Giorgi Fermi (che passa da 3 a 2 sedi) e del Besta (sempre da 3 a due sedi), riducendo la dispersione delle classi, sgravando i trasporti e la viabilità di Treviso da un carico pressante, eliminando il problema delle classi “pollaio”. Se l’edificio in via Ghirada è l’intervento più sostanzioso, tanti sono i lavori effettuati a Treviso e quelli in programma: dai lavori di edilizia leggera per affrontare l'emergenza Covid, ai prossimi adeguamenti antincendio fino a investimenti sostanziosi come il rifacimento dei serramenti dell’Artistico che abbiamo programmato nel triennio. Ricordo che per affrontare l’emergenza Covid, la Provincia durante il 2020 ha investito oltre 5 milioni e 850mila euro, realizzato in due mesi due nuove scuole e risistemando edifici e logistica degli istituti in tutta la Marca. Nessuno ha fatto come noi. E se pensiamo che la Provincia nel bilancio di fine anno ha previsto di investire 47,6 milioni nelle scuole, capiamo bene l’impegno che ci abbiamo messo, senza dimenticare la partita dei trasporti governata insieme alla Mom. Ora - chiude Marcon - andrò a visitare tutte le altre migliorie realizzate nel territorio in questi ultimi 12 mesi, verificando una a una le varie sedi nei comprensori». «Devo davvero ringraziare la Provincia per l’investimento, la celerità e la professionalità dimostrata - ha concluso la dirigente scolastica del Besta, Renata Moretti - questa nuova sede è luminosa, calda e spaziosa. Gli studenti non vedono l’ora di poter finalmente entrare nel nuovo edificio, con la curiosità di scoprire questa nuova scuola che, sono certa, vivranno come una casa nuova da custodire e rispettare».

Gli altri investimenti

Artistico: affitto dei locali dell’oratorio di Santa Maria Maggiore a uso aule che consente la disponibilità per 125 studenti (46.872,00 euro)

Interventi di edilizia leggera realizzati per un investimento totale di 100mila euro

Da Vinci: copertura e messa in sicurezza impianto elettrico

Da Vinci e Palladio: realizzazione percorso esterno per differenziare gli accessi e allestimento di 3 punti di installazione per scanner

Besta: rimozione di canaline e torrette elettriche per distribuire i banchi

Duca Degli Abruzzi: rimozione degli impianti dei laboratori per convertirli in aule

Canova: rifacimento tappeto sintetico impianti esterni per maggior sicurezza

Nuovi lavori da affidare entro settembre a Treviso

Liceo Canova: adeguamento normativa antincendio della sede di via Ca’ del Galletto (13mila euro)

ITT Mazzotti: adeguamento normativa antincendio (205mila euro)

Riccati-Luzzati: Adeguamento normativa antincendio sede e palestra (110mila euro)

Lavori in via di affidamento a Treviso

Duca Degli Abruzzi: manutenzione straordinaria della pensilina di collegamento alla palestra e adeguamento antincendio (800mila euro)

Palladio: manutenzione straordinaria delle coperture e sistemazione della palestra (2023 - 585mila euro)

Artistico: intervento di manutenzione e restauro dei serramenti (2023 - 1 milione 800mila euro)