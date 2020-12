Alla Biblioteca comunale di Montebelluna riaprono parzialmente i servizi

Dopo un periodo di chiusura di circa un mese, durante il quale il prestito di libri, dei materiali multimediali e delle riviste è proseguito con modalità alternative, ora sarà possibile tornare ad entrare in biblioteca e la parola chiave è prenotazione. Il DPCM del 3 dicembre, infatti, autorizza i servizi di biblioteca purché offerti su prenotazione, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica generali (la mascherina, l’igienizzazione delle mani, il distanziamento) e specifiche per ogni situazione, in questo caso l’accesso contingentato, la misurazione della temperatura e la possibilità accedere solo per chi dichiari di non essere entrato in contatto con persone ammalate di COVID negli ultimi 15 giorni, di non aver avuto febbre recentemente. Per garantire la massima sicurezza in biblioteca si continuerà con la quarantena di 10 giorni dei volumi, che elimina ogni traccia del virus, con procedure di sanificazione e igienizzazione dei locali e delle superfici a contatto con lettori e personale della biblioteca, con il costante ricambio dell’aria dei locali.

Ecco come funzioneranno i servizi da martedì 15 dicembre

La biblioteca tornerà all’orario di apertura dello scorso ottobre, ossia sarà aperta da martedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, e sabato mattina dalle 9 alle 13. Sarà sempre possibile prenotare i libri, titoli specifici o un menù a scelta tra quelli di BCM TAKE AWAY, e ritirarli all’esterno della biblioteca. Chi lo preferisse, può farseli consegnare a casa con il servizio BCM DELIVERY. Gli insegnanti potranno richiedere BCM AT SCHOOL, la consegna di selezioni di 35 libri direttamente a scuola. Rimane attiva 24 ore su 24 BCM ON LINE, la biblioteca digitale su piattaforma multimediale, da cui scaricarsi gli e-book e sfogliare quotidiani e riviste.

Cosa sarà possibile fare su prenotazione dentro la biblioteca?

Si potranno consultare brevemente volumi che non sono prestabili o visionare materiali dell’archivio storico. Saranno accessibili anche le postazioni multimediali della mediateca. Sarà possibile chiedere brevi consulenze ai bibliotecari.

Posto che questa riapertura è ancora sperimentale e che è soggetta a considerazioni legate all’evoluzione della pandemia nel nostro territorio, rimangono per ora chiusi i servizi di emeroteca (lettura di quotidiani e riviste), lo studio in sede e l’accesso alle varie sale per bambini, ragazzi ed adulti. L’idea è quella di ritornare al contatto diretto tra persone in biblioteca, anche se la relazione con i lettori in questi mesi non si è interrotta. Va ricordato però che per le prescrizioni che la pandemia ci impone, è necessario prima sempre prenotare i servizi con una telefonata allo 0423/600024 o con una mail a helpdesk@bibliotecamontebelluna.it.

Commenta l’assessore alla cultura, Debora Varaschin: “I servizi culturali sono stati fortemente influenzati dall’emergenza sanitaria in corso ed anche i recenti provvedimenti stanno limitando notevolmente l’attività culturale della nostra città. Ciononostante, accanto al ricco calendario di eventi culturali messo a punto anche per le festività, con laboratori ed eventi che si svolgeranno in presenza in assoluta sicurezza ed altre iniziative e concerti online, ora riprendono anche alcuni preziosi servizi della biblioteca con la speranza che la lettura di qualche buon libro, durante le vacanze natalizie, possa essere una piacevole compagnia per tante lettrici e lettori, grandi e piccini”.