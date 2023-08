Bidoncini distrutti dalla grandine, 1500 quelli sostituiti da Savno

Giornate intense, quelle appena trascorse, per gli ecosportelli di Savno. Sono stati quasi 1.500, infatti, i nuovi contenitori per la raccolta del rifiuto umido consegnati agli utenti della Sinistra Piave in sostituzione dei precedenti, danneggiati dalla grandine e dei fortunali degli scorsi giorni. Le richieste hanno riguardato i residenti dei Comuni più colpiti dal maltempo, in particolare Colle Umberto, Cordignano, Godega di Sant’Urbano, Orsago, Pieve di Soligo, San Fior, San Pietro di Feletto e Tarzo.

Ad Orsago, ad esempio, dove gli uffici sono aperti solo una volta a settimana, si è arrivati a distribuire ben 200 bidoncini destinati al rifiuto organico in un solo giorno. A Pieve di Soligo addirittura 300. Generalmente risparmiati dalla furia del maltempo, invece, i bidoni della raccolta più grandi e di conseguenza più resistenti, come carta e rifiuto secco, nonostante, anche in questo caso, non siano mancate le segnalazioni di danneggiamenti.

«Le spazzatrici di Savno sono uscite quasi tutti i giorni per pulire le strade dei Comuni colpiti. Nei momenti più critici di questa emergenza, inoltre, i nostri ecocentri hanno accettato quantitativi di materiale superiori ai limiti previsti dal regolamento - fa sapere il presidente Giacomo De Luca - Il nostro personale, da chi è stato impegnato sul campo agli operatori allo sportello, ha cercato di andare incontro alle esigenze di tutti gli utenti: i disagi dei cittadini, alle prese con la conta dei danni, sono stati parecchi, e i nostri operatori hanno cercato, per quanto possibile di alleviarli, dimostrando grande sensibilità. Colgo l’occasione per ringraziarli uno ad uno». «La nostra azienda ha ragione d’essere solamente all’interno del territorio: siamo parte della comunità, la crescita di Savno dipende dal suo sviluppo e il sostegno ai cittadini è la naturale conseguenza del nostro impegno – sottolinea De Luca – Sono orgoglioso del lavoro svolto in questi giorni: speriamo, nel nostro piccolo, di aver dato un po’ di sollievo a chi ne aveva più bisogno».

Nei giorni passati non sono mancate, inoltre, le telefonate agli uffici per richiedere smaltimento di coperture in amianto distrutte a causa della grandine. Savno ricorda che per usufruire del servizio, al posto dello sportello, è necessario contattare l’ufficio Raccolta Amianto al numero +39 0438 1711004, tramite e-mail all’indirizzo savno.amianto@savnoservizi.it, oppure recandosi allo sportello Savno di via Maggior Piovesana 158/A, a Conegliano, dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:30.