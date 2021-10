Big Bench, inaugurata a Revine la prima panchina gigante della Marca

Il progetto Big Bench è arrivato anche nella Marca, precisamente a Revine Lago, con la sua panchina gialla n.181. Le Panchine Giganti, nate da un progetto dell'architetto statunitense Chris Bangle, sono elementi fuori scala rispetto al contesto nel quale vengono installate e questo permette un cambio di prospettiva, dato proprio dalla dimensione della panchina, che fa sentire chi vi si siede come un bambino in grado di meravigliarsi della bellezza del paesaggio con uno sguardo nuovo. Nonostante si tratti di un'installazione privata, la Big Bench fa parte di un'esperienza collettiva che tutti possono condividere e sperimentare, mantenendo lo spirito social con cui era nata la prima. Sentirsi piccoli piccoli, anche solo per pochi attimi, non solo per le dimensioni delle maxi-panchine (che sono alte più di due metri e larghe quasi quattro) è l'occasione dorata per perdersi nell'immensità della natura, spesso percorrendo strade secondarie e sentieri che non tutti conoscono.

Il progetto nasce dunque per sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui si trovano queste installazioni. Infatti, le attività del Big Bench Community Project – a carattere esclusivo senza fini di lucro – prevedono sia il supporto tecnico a chi vuole costruire una nuova Grande Panchina ufficiale, sia la collaborazione con le eccellenze dell’artigianato locale per realizzare prodotti a esse ispirati, che possano dare un piccolo contributo all’economia e al turismo locali, nel segno dello spirito positivo che le Grandi Panchine portano in questa zona. Una parte del ricavato di ogni vendita, come le donazioni fatte da chi realizza una nuova panchina, sarà devoluta dal BBCP ai Comuni coinvolti e destinata a sostegno delle comunità locali.