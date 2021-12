Cinema Edera premiato con il "Biglietto d'oro": 44mila spettatori nonostante la pandemia

«Vincere il "Biglietto D’Oro" nell’anno più difficile per il cinema è una soddisfazione immensa. Un premio per l’audacia di aver riaperto non appena è stato possibile, una ragione ai tanti sforzi per riportare il pubblico in sala nonostante la paura, e l’ennesima prova che siamo in tanti a volere che il cinema sia parte della nostra vita. Grazie appassionati, questo biglietto è vostro».

Giuliana Fantoni commenta con queste parole il riconoscimento che il Cinema Edera di Treviso ha ricevuto giovedì 2 dicembre alle Giornate Professionali di Cinema a Sorrento. Per la prima volta nella sua storia, il multisala di Santa Maria del Rovere ha venduto più biglietti di tutti i cinema nazionali presenti nei Comuni tra i 50mila e 100mila abitanti. Un risultato storico, arrivato proprio nei due anni che hanno messo in ginocchio tantissime sale nel territorio nazionale. Grazie al suo pubblico di cinefili a appassionati il Cinema Edera è riuscito a riaprire i battenti non appena le leggi l'hanno consentito. Anche durante il primo lockdown del 2020 le locandine con i film in programma prima della pandemia non sono mai state tolte e oggi, nonostante il quartiere di Santa Maria del Rovere sia stato stravolto dai lavori, le luci del multisala sono sempre rimaste accese quasi come un faro guida per gli appassionati di cinema della Marca. 44mila spettatori nella stagione 2020-2021: un risultato sopra ogni più rosea aspettativa. Il film più amato "Welcome Venice" di Andrea Segre: nel mezzo tanti incontri con gli autori, sale piene di appassionati emozionati e una delle migliori selezioni di cinema d'autore tra le sale d'essai presenti a Nordest. Lunga vita al Cinema Edera.