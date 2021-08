A Vittorio Veneto una nuova opportunità di orientamento per giovani

Il Bilancio di Competenze è uno strumento utilissimo per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro di oggi, una bussola che permette di orientarsi nella definizione del proprio percorso di sviluppo professionale. È per questo che grazie al finanziamento regionale del Piano di Intervento in materia di Politiche Giovanili, il Progetto Giovani del Comune dì Vittorio Veneto offre oggi l’opportunità ai ragazzi interessati di sperimentare gratuitamente questo tipo di percorso.

Il bilancio di competenze è un percorso di orientamento che mira a facilitare l’acquisizione di consapevolezza sulle proprie competenze, attitudini e potenzialità, con l’obiettivo di costruire un progetto professionale per un migliore inserimento lavorativo. Attraverso una serie di incontri individuali, generalmente da un minimo di 3 ad un massimo di 5, secondo il calendario concordato con l’operatore di riferimento, il destinatario verrà accompagnato nella stesura di un piano d’azione per realizzare il progetto personale emerso dal bilancio stesso.

Durante gli incontri si condividono momenti di riflessione sui desideri lavorativi, sulle attitudini, sulle passioni, per mettere a fuoco le aspirazioni in ambito professionale. In particolare vengono prese in considerazione tutte le esperienze, non solo quelle lavorative, comprese quelle che si fanno nel tempo libero, le esperienze di volontariato, gli interessi sportivi, musicali, artistici ecc.

Nello specifico, ogni percorso, pur adattandosi di volta in volta alle caratteristiche del singolo utente prevede:

rilettura della storia e del percorso scolastico-professionale;

identificazione di competenze, capacità e punti di forza;

individuazione delle aspirazioni, dei valori e degli interessi professionali;

definizione e consolidamento di uno o più progetti professionali;

messa a punto degli strumenti necessari alla comunicazione - redazione del CV e delle lettere di presentazione;

impostazione e condivisione di un piano strutturato di auto-promozione;

illustrazione delle modalità di utilizzo dei differenti canali di ricerca;

pianificazione e controllo dell'attività e dei risultati della ricerca.

I percorsi, gestiti dalla Cooperativa “Insieme Si Può”, sono tenuti da Operatori del Mercato del Lavoro accreditati con pregressa esperienza in servizi di orientamento e politiche di inserimento e reinserimento lavorativo. L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto “Intarsi” di cui è titolare il Comune di Vittorio Veneto. Il progetto si colloca a sua volta all’interno del “Piano di Intervento in materia di Politiche Giovanili “Capacitandosi” (DGR Veneto n. 198/2020) che vede il Comune di Conegliano come capofila.

“I percorsi – afferma l’Assessore alle Politiche Giovanili Antonella Caldart - si rivolgono in particolare a giovani che possono sentirsi disorientati rispetto alle scelte formative e professionali o in difficoltà nel riconoscere e valorizzare le proprie capacità e potenzialità sul mercato del lavoro. Quella dei bilanci delle competenze è solo la prima di una serie di iniziative che verranno realizzate dal Progetto Giovani di Vittorio Veneto grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Veneto”. I colloqui, rivolti ai giovani dai 18 ai 29 anni residenti nei 28 Comuni del distretto Ulss2 di Pieve di Soligo, si svolgono presso la sede dell’InformaGiovani in Piazza del Popolo, 16 o presso il Centro Giovani Criciuma, in via Berlese, 16 a Vittorio Veneto.

Per iscrizioni compilare il modulo online sul sito web: www.progettogiovanivittorioveneto.it

Per maggiori informazioni scrivere alla mail: progettogiovani@comune.vittorio-veneto.tv.it o telefonare all’Informagiovani di Vittorio Veneto (tel. 0438.940371) o al Centro Giovani Criciuma (0438.59910)