La Giornata europea delle Fondazioni ed “Invito a palazzo” registrano 400 presenze

Si sono iscritti alle visite guidate in 387, a decine invece sono semplicemente passati a vedere la nuova installazione artistica inserita nel parco storico di villa Ca’ Zenobio, teatro, sabato scorso della “Giornata Europea delle Fondazioni”, che ha coinciso con la 21^ edizione di “Invito a Palazzo”, manifestazione promossa dall’Associazione Bancaria Italiana, che ogni anno apre sedi storiche e moderne delle banche e delle fondazioni di origine bancaria. A guidare i visitatori alla scoperta della villa ci hanno pensato gli studenti del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Treviso. Un quartetto d’archi dell’Istituto Dioesano di Musica Sara ha allietato il pomeriggio che ha avuto il momento principale nella presentazione del “Delfino”, opera costruita con materiali di scarto dai ragazzi della Fondazione Oltre il Labirinto di Treviso e di Adelante Onlus, coordinati da due artisti trevigiani: Paolo Socal e Marco Varisco. Per realizzare l’opera sono stati utilizzati legname raccolto dai ragazzi attraverso alcune uscite sul greto del Piave, organizzate con gli accompagnatori e le associazioni di appartenenza e ben 512 lattine riciclate. In questo modo, attraverso il lavoro di recupero dei materiali, è stata effettuata anche una pulizia dei luoghi, sposando in pieno lo slogan della giornata che in tutta Europa era dedicata ai temi del riuso, riciclo. Ad accompagnare la Fondazione Cassamarca in questo progetto l’’Associazione “XI di Marca”, la Fondazione Oltre Il Labirinto Onlus, l’Associazione Adelante Onlus, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Alpini.