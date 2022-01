Polizia locale di Ponzano: in un anno registrati ben 738 eccessi di velocità

In occasione della ricorrenza di pochi giorni fa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, il Corpo Intercomunale di polizia locale di Povegliano e Ponzano Veneto ha fornito alle Amministrazioni comunali i numeri dell'attività svolta per il controllo del territorio e per la sicurezza di tutti i cittadini. I dati principali, comprensivi dei due comuni, rappresentano il lavoro encomiabile svolto dagli agenti che, pur nell'emergenza sanitaria, sono riusciti a svolgere il loro lavoro sostituendosi anche a chi ci ha lasciato per raggiungere il meritato pensionamento. Ad oggi, infatti, gli agenti in servizio sono solamente 3 per Ponzano e 2 per Povegliano (tra cui però il Comandante).

I dati

Oltre alle attività di Polizia Giudiziaria (15+172 di extra reato), presso gli uffici della polizia locale sono state verbalizzate ben 44 querele. Le patenti ritirate sono state invece 26, alle quali poi si aggiunge una denuncia per guida senza patente ed una per guida con patente sospesa. Le mancanze di revisione accertate sono state 13 e gli eccessi di velocità ben 738, mentre i passaggi con il rosso 182 e 9 le mancanze di coperture assicurative accertate. E ancora, gli interventi per i sinistri stradali sono stati ben 17 e solo un mezzo è stato oggetto di rimozione. Come intervento importante si distingue poi l'intervento di sgombero per un campo nomade.

Inoltre, si registrano 1379 verbali per la violazione del Codice della strada e 23 per le violazioni amministrative, mentre per le violazioni in materia di Covid-19 solo 8, segno di una maturata e responsabile crescita della comunità. Naturalmente a fronte delle sanzioni ci sono stati anche 10 ricorsi al Giudice di Pace e 7 verso il Prefetto.

"Parlando del Corpo di Polizia Locale - dichiara il sindaco di Ponzano, Antonello Baseggio -, come avevo già detto siamo prossimi all'assunzione di un nuovo vigile che andrà a sostituire il Vice Comandante Michielin andato recentemente in pensione. In ogni caso, i dati del 2021 dimostrano indubbiamente un ottimo lavoro e un buon risultato in cui il lavoro di prevenzione e assistenza alla popolazione ha sempre prevalso nell'esigenza di fare cassa. Necessità non trascurabile se si considera che una parte delle entrate da sanzione sono i 'denari' che coprono per legge la spesa sulle manutenzioni stradali e sulla segnaletica e quindi sulla sicurezza di noi tutti".