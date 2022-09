Elezioni 2022, birra gratis al pub per chi andrà a votare

La proposta è di quelle destinate a far parlare: una birra omaggio al River Pub di Vittorio Veneto per tutti i clienti che, lunedì 26 settembre, si presenteranno al locale con la tessera elettorale timbrata dopo aver votato alle elezioni per il nuovo Governo.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'idea è venuta a Dino Michelon, gestore da oltre 40 anni del pub a San Giacomo di Veglia. Nessuna mossa "politica", ma una semplice constatazione sull'affluenza sempre più bassa alle urne. La proposta del River Pub diventa così una chiamata al recupero del senso civico e un chiaro invito ad andare alle urne domenica a prescindere dalle preferenze politiche di ognuno. Il premio della birra omaggio non dovrebbe nemmeno esserci, far sentire la propria voce di cittadini elettori dovrebbe essere naturale ma l'idea del River Pub sottolinea bene come la disaffezione politica in Italia sia arrivata ormai a livelli sempre più preoccupanti. E se domenica l'affluenza in Italia sarà ancora in calo, di sicuro lunedì sera i clienti al River Pub non mancheranno.