Ater, pronti interventi per due milioni di euro al “Biscione”

Lavori di efficientamento energetico per circa due milioni di euro al complesso di edilizia residenziale pubblica conosciuto come "Biscione" a Treviso. Si tratta di lavori progettati da tempo che saranno finanziati da Ater Treviso utilizzando anche gli sgravi fiscali in materia ambientale ed energetica che saranno ottenibili, mentre i lavori saranno appaltati direttamente dall’amministratore condominiale, Michele Marchetto. Si tratta di opere come il rifacimento dell’impianto idrico, l’efficientamento energetico con l’installazione di pannelli fotovoltaici e di pompe di calore per il riscaldamento per ciascuna scala, data la dimensione dell’edificio.

Il commento

«Da tempo stiamo pianificando interventi di riqualificazione in tutto il territorio provinciale - concludono da Ater Treviso -. Quello del Biscione è uno dei più attesi per il quale stiamo lavorando, ecco perché abbiamo deciso di investire circa due milioni di euro di interventi, che saranno appaltati dall’amministratore di condominio, per l’efficientamento energetico, la riqualificazione del riscaldamento e il rifacimento dell’impianto idrico. La situazione di stallo della cessione dei crediti del 110 poteva rallentarci, ma abbiamo deciso di realizzare comunque i lavori con fondi propri, cercando di ottenere comunque il massimo dagli sgravi fiscali in materia di energia e ambiente».