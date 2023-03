Benetton Group, visita del sottosegretario Bitonci: «Business sempre più evoluto»

Nella mattinata di lunedì 27 marzo l'onorevole Massimo Bitonci, Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha visitato il centro di coordinamento logistico di Benetton Group a Castrette di Villorba.

Accolto dall'amministratore delegato Massimo Renon, il sottosegretario ha visitato il quartier generale di Benetton Group a Castrette e, in particolare, ha potuto vedere in attività Autostore, il magazzino automatizzato e altamente innovativo inaugurato dal Gruppo lo scorso novembre. Autostore, sviluppato per ottimizzare la capacità di gestione ed evasione degli ordini che quotidianamente giungono da negozi e canale eCommerce, prevede lo stoccaggio di più di 60mila box su una superficie di 6.000 mq. Sul tetto della struttura 53 robot movimentano i contenitori in modo da farli giungere agli operatori posti in 12 stazioni di picking e packing, eliminando così le lunghe distanze che prima venivano percorse dalle persone.

Il commento

«Da sempre controllo e gestione della filiera sono temi di massima importanza per il nostro Gruppo - commenta Massimo Renon, ad di Benetton Group -. Già 40 anni fa Benetton implementava una struttura di supply chain all’avanguardia capace di rendere la nostra azienda e il nostro territorio un incubatore di modernità nella logistica distributiva. Con Autostore abbiamo intrapreso un percorso altrettanto innovativo, che ci permette di ridurre considerevolmente i tempi di approvvigionamento e le scorte dei negozi, facilitando il riassortimento dei prodotti alto vendenti, e allo stesso tempo anticipare e assecondare le esigenze dei nostri clienti che acquistano nei negozi fisici e nelle piattaforme online».