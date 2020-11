Boccone di traverso, mamma rischia di soffocare: salvata dal figlio

Mamma e figlio, seduti a tavola per cena: un tranquillo sabato sera in casa che ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando alla 48enne M.D. è andato di traverso un boccone di cibo. In pochi minuti la donna ha iniziato a diventare cianotica.

Come riportato da Qdpnews.it però, a salvare la donna ci ha pensato il figlio di 12 anni che è corso subito fuori casa e ha iniziato a bussare alla porta dei vicini di casa in cerca di aiuto. Nel frattempo la madre del ragazzino era uscita di casa ma, arrivata in giardino, è caduta a terra priva di sensi. I vicini hanno aiutato la donna a rinvenire mentre il ragazzino telefonava al 118. Arrivati poco dopo sul posto, i soccorritori sono riusciti a risolvere la situazione facendo sputare alla donna il boccone andato di traverso, senza nemmeno bisogno di ricoverarla in ospedale. Certo, senza il gran sangue freddo del 12enne che ha fatto di tutto per salvare la mamma, l'epilogo potrebbe essere stato molto più tragico.