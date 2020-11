Preganziol, appello al sindaco: «Bodycam per la polizia locale»

Bodycam in dotazione agli agenti della polizia locale: è questo l'appello di Ivan D'Amore, presidente del circolo di Fratelli d'Italia a Preganziol. D'Amore ha scritto una lettera al sindaco Paolo Galeano dopo aver saputo che il Comune di Forlì aveva dotato i suoi vigili urbani delle speciali telecamere portatili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Le bodycam - spiega il presidente del circolo - Sono uno strumento di verità e trasparenza è un'ottima soluzione nelle controversie tra controllore e controllato oltre che uno strumento di tutela sia per l'operatore di polizia che per i cittadini. L'appello che rivolgiamo al sindaco è dunque quello di stanziare nuovi fondi per l'acquisto delle telecamere in modo che anche Preganziol si allinei a decine di altri Comuni italiani che hanno già dato in dotazione le bodycam ai loro vigili urbani».