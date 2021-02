Covid, 24 decessi nella Marca: i positivi sono meno di 2mila

Martedì 16 febbraio il bollettino di Azienda Zero è sceso per la prima volta sotto la soglia delle 2mila persone attualmente positive. 12 pazienti nelle terapie intensive

Martedì 16 febbraio il bollettino di Azienda Zero indica 151 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso, 136 nel report di stamattina e altri 15 oggi pomeriggio. Sono 24, invece, i decessi in più rispetto a ieri per un totale di 1533 morti nella Marca dall'inizio della pandemia. L'Ulss 2 fa sapere che il dato include una decina di decessi degli ultimi quattro giorni negli ospedali, il resto pregressi sul territorio.

I casi attualmente positivi a Treviso e provincia scendono per la prima volta oggi sotto quota 2mila. Sono 1944 rispetto ai 2001 di ieri. I ricoveri nelle terapie intensive sono 12, uno in più di ieri: 6 pazienti al Ca' Foncello di Treviso, 4 a Vittorio Veneto e 2 a Montebelluna. ricoveri in area non critica indicano: 11 pazienti a Montebelluna, 40 a Vittorio Veneto, 18 al Ca' Foncello, 18 al San Camillo di Treviso e 5 a Motta di Livenza. Numeri a cui vanno sommati i pazienti negli ospedali di comunità a Treviso (25) e Vittorio Veneto (6).