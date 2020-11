Chiedono al Comune 50mila euro di bollette non pagate: il caso finisce in tribunale

Per anni il Comune di Montebelluna ha avuto come fornitore di energia elettrica una società esterna con cui l'amministrazione aveva deciso di chiudere i rapporti. L'azienda ha poi ceduto il credito che, in teoria, vanta nei confronti di un’altra società la quale ora rivendica 50mila euro di fatture non pagate da parte de Comune di Montebelluna, oltre agli interessi maturati dal 20 luglio scorso. Dalle verifiche eseguite dagli uffici comunali del Comune non risultano però insoluti, per questa ragione l’ente ha deciso di resistere affidandosi ad un avvocato per la difesa del caso. L’udienza in tribunale di Treviso è fissata per il prossimo 17 dicembre.