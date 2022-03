Bollette luce e gas, aiuti in arrivo per i cittadini di Villorba

Una vera e propria rete di sostegno per i cittadini più in difficoltà quella attivata lunedì 28 marzo da Ascotrade, società del Gruppo Hera, con la collaborazione del Comune di Villorba. Un canale diretto che aiuterà le famiglie in carico ai servizi sociali a ottenere politiche di credito dedicate e un supporto nel pagamento delle utenze domestiche di luce e gas.

Il documento

Il protocollo d'intesa andrà a regolare lo scambio di informazioni offrendo una gestione finalizzata a prevenire la sospensione per morosità delle forniture energetiche e il conseguente disagio dell’eventuale interruzione del servizio. Con questa iniziativa si vogliono aiutare i clienti Ascotrade in difficoltà con i pagamenti delle bollette di gas ed energia elettrica, con l’intenzione di tutelare e gestire in maniera dedicata le situazioni più delicate. Per il saldo delle bollette, le famiglie saranno aiutate con specifici piani di rientro a condizioni agevolate, senza applicazione di interessi, a condizioni più favorevoli rispetto a quanto previsto da Arera, nonché abbuoni dei costi amministrativi di riattivazione dei contratti.

I commenti

Francesco Soligo, sindaco di Villorba: «In questo periodo in cui il costo dell’energia ha avuto un’imprevedibile ed oneroso rialzo, la nostra politica resta quella di fare rete tra associazioni, imprese e mondo sociale trovando le leve giuste per rendere più semplice la vita a chi è in difficoltà. La sigla di questo protocollo d’intesa ne è un esempio concreto».

Il dg di Ascotrade, Filippo Boraso, aggiunge: «In questi primi mesi del 2022 le richieste di rateizzazione sono letteralmente esplose. Dalle 2mila ricevute per il primo trimestre del 2021, per lo stesso periodo siamo passati a 7mila domande di dilazione di pagamento per le forniture energetiche. Numeri certamente dovuti alla situazione emergenziale che stanno mettendo alla prova anche i nostri uffici: oggi ci troviamo infatti a dover gestire in tre mesi il volume di richieste che di norma arrivava nell’arco di un anno. Con questa iniziativa vogliamo aiutare ulteriormente i clienti che si trovino in difficoltà con i pagamenti delle nostre bollette. Il protocollo d’intesa, che, come Ascotrade, sottoscriviamo oggi con il comune di Villorba, è nato dall’esperienza sviluppata dal Gruppo Hera su altri territori, proprio con l’intenzione di tutelare e gestire in maniera dedicata le situazioni più gravi».

Le rateizzazioni

Il nuovo protocollo andrà ad affiancarsi alla politica di rateizzazione delle bollette, attività che Ascotrade elabora su richiesta del cliente e che, a gennaio 2022, è stata ulteriormente potenziata. In alcuni casi, infatti, vengono applicate condizioni migliorative rispetto a quanto previsto dall’Arera. Nel caso specifico del Comune di Villorba, nei primi tre mesi del 2022, se confrontati il totale del 2021, l’incremento percentuale del numero di richieste di rateizzazione per le bollette di gas ed energia elettrica, pervenute per la sola area di Villorba, è stato del 100%.

Gli altri aiuti

Lo sconto famiglie: nuova rete di sostegno a favore dei cittadini assistiti dai Servizi Sociali va ad aggiungersi allo Sconto Famiglie, iniziativa di Ascotrade che prevede una riduzione della tariffa gas applicata ai clienti con Isee ridotto e disagio lavorativo. Le richieste che sono pervenute ad Ascotrade a gennaio 2022 hanno subito un incremento del 30% rispetto quelle pervenute a gennaio 2021. L'agevolazione potrà essere richiesta direttamente dai clienti rivolgendosi a uno dei punti vendita dislocati nel territorio al numero verde 800 383 800 o ancora scaricando l’apposito modulo dal sito aziendale e inviandolo al Servizio clienti corredato degli allegati di certificazione Isee e condizione lavorativa previsti.