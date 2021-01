Covid, 844 nuovi positivi e altri 24 morti nella Marca

Con 24 nuovi decessi nelle ultime 24 ore la provincia di Treviso ha raggiunto quota 1046 morti Covid dall'inizio della pandemia. Rispetto a ieri sono 844 i nuovi casi Covid registrati da Azienda Zero nella sola provincia di Treviso (596 nel report di lunedì mattina, 248 in quello di oggi pomeriggio). I trevigiani attualmente positivi sono 12.347 (91.017 a livello regionale) mentre ieri erano 13.233.

Nelle terapie intensive scendono a 40 i ricoverati in provincia di Treviso (ieri erano 47): 21 pazienti al Ca' Foncello di Treviso, 10 a Vittorio Veneto, 4 a Conegliano, 3 a Montebelluna e 2 a Oderzo. In area non critica, invece, ci sono 106 pazienti a Vittorio Veneto, 82 al Ca' Foncello di Treviso, altri 106 a Montebelluna, 61 al San Camillo di Treviso, 33 a Oderzo, 22 a Motta di Livenza e altri 21 a Conegliano. Numeri a cui vanno aggiunti i pazienti ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (29), Vittorio Veneto (20) e Conegliano (1).