Covid, 561 nuovi positivi: in calo i ricoveri in terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso sono 561 i nuovi positivi (311 nel report di mercoledì mattina e 250 in quello di oggi pomeriggio. 11115 le persone attualmente positive.

Tre nuovi decessi rispetto al bollettino di martedì sera, si tratta di pazienti con un'età compresa tra gli 87 e i 90 anni, tutti con altre gravi patologie pregresse. Il totale dei morti in provincia sale a quota 576. Scendono invece a 38 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, quattro in meno di ieri: 20 a Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 6 a Montebelluna, 3 a Conegliano e 1 a Castelfranco Veneto. In area non critica 128 pazienti ricoverati a Montebelluna, 104 a Vittorio Veneto, 85 a Treviso, 54 al San Camillo, 32 a Oderzo, 9 a Conegliano, 1 a Castelfranco Veneto. Numeri a cui vanno sommati i ricoveri negli ospedali di comunità a Treviso (23 pazienti ricoverati) e Vittorio Veneto (18 pazienti ricoverati).