Covid, aumentano i positivi nella Marca: l'Ulss avvia i tamponi drive-in

Una persona morta e 13 nuovi contagiati, per un totale di 273 persone attualmente positive. Sono questi i numeri riportati nell'ultimo bollettino di Azienda Zero sui casi di Coronavirus in Veneto (il dato è riferito alle 8 di sabato mattina). In Veneto si registrano quindi 101 nuovi casi (di cui 31 solo a Treviso e Venezia, oltre 10 a Verona). che portano a 2345 il numero delle persone che hanno contratto il virus e attualmente risultano ancora positive all'ultimo tampone. Cresce purtroppo anche il numero delle vittime, con un nuovo morto rispetto a ieri sera per un drammatico totale di 2.120 deceduti finora.

Ricoveri in ospedale

In merito ai ricoveri negli ospedali per acuti del Veneto, quest'oggi se ne contano in totale 145 (-1), suddivisi in 136 nelle aree non critiche e 9 in terapia intensiva. Nel novero dei soli pazienti tuttora positivi al coronavirus Sars-CoV-2 si contano stamane 60 ricoveri (-2), di cui 54 in area non critica (-2) e 6 nelle terapie intensive. Sale poi a 8110 il numero di persone (1600 nella Marca) che si trovanno in isolamento fiduciario in casa in tutto il Veneto, di cui però "solo" 126 presentano sintomi (di cui 12 nel trevigiano).

Tamponi "Drive-In"

Da lunedì 7 settembre l’accesso all'ospedale Ca’ Foncello di Treviso, per effettuare il tampone per il Covid-19, verrà effettuato in auto. L’Ulss 2 sta difatti provvedendo al cambio di segnaletica per rendere il più agevole possibile il drive-in, ciò per evitare che in autunno le persone debbano magari essere costrette in coda all’aperto in attesa di effettuare il test.