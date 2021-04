I casi attualmente positivi in isolamento sono 3.043. I ricoverati nelle terapie intensive della Marca restano 30 (-6 rispetto a ieri): 18 a Treviso, 5 a Montebelluna, 7 a Vittorio Veneto. In area non critica numeri anche qui in lieve miglioramento con: 69 ricoverati a Vittorio Veneto, 54 al Ca' Foncello, 70 a Montebelluna, 18 al San Camillo e 5 a Motta di Livenza. Numeri a cui vanno aggiunti i ricoverati, comunque in calo, negli ospedali di comunità a Treviso (8 pazienti) e Vittorio Veneto (4).