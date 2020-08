Covid, 22 nuovi positivi nella Marca: nessun ricoverato in Terapia intensiva

Sono 22 i nuovi casi positivi al Covid-19 in provincia di Treviso registrati nella giornata di lunedì 24 agosto. Il bollettino delle ore 17 diffuso da Azienda Zero indica 730 persone attualmente positive al virus in provincia di Treviso e 2 nuovi decessi a livello regionale

Con 62 casi positivi, la provincia di Treviso era risultata prima in Veneto, lunedì mattina, per numero di nuovi contagi. Oltre la metà dei nuovi positivi riportati nel bollettino di Azienda Zero sono legati però al focolaio Covid individuato nell'azienda Aia di Vazzola. Trentotto i familiari dei lavoratori risultati positivi al tampone che hanno contratto a loro volta il virus. Al momento si trovano tutti in isolamento domiciliare. Nelle ultime ore, su 528 dipendenti testati, 125 erano risultati positivi, quasi tutti di origini senegalesi. Gli altri casi positivi nella Marca hanno fatto il tampone per presenza di sintomi oppure sono familiari di altri casi positivi riscontrati nelle scorse settimane. Resta libero il reparto di Terapia intensiva del Ca' Foncello ma, sempre a Treviso, sono 10 le persone ricoverate ad oggi in area non critica. Nella giornata di lunedì 24 agosto sono 63 i nuovi casi positivi al Covid in Veneto per un totale di 2081 veneti attualmente positivi (lunedì mattina erano 2.048). Leggero aumento nei ricoverati per Covid-19 negli ospedali della Regione, che salgono a 131. Di questi, 7 sono in terapia intensiva (5 positivi e 2 negativizzati).