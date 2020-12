Covid, 461 nuovi positivi nella Marca: 42 pazienti in terapia intensiva

Con 277 nuovi contagi nel report di martedì mattina, 1 dicembre, e altri 184 nel bollettino di oggi pomeriggio, sono 461 i contagi emersi nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso. 14409 i casi attualmente positivi.

Secondo i dati forniti da Azienda Zero sono quattro i decessi ospedalieri in più rispetto al bollettino di lunedì sera. Si tratta di persone di età compresa tra i 74 e i 94 anni. Nel report di oggi sono stati inseriti anche quattro decessi di settembre e tre del mese di ottobre avvenuti nelle case di riposo della provincia (573 i morti nella Marca dall'inizio della pandemia). Sono 42 i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 24 a Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 6 a Montebelluna, 3 a Conegliano e 1 a Castelfranco Veneto. In area non critica 130 pazienti ricoverati a Montebelluna, 106 a Vittorio Veneto, 87 a Treviso, 53 al San Camillo, 31 a Oderzo, 13 a Conegliano, 1 a Castelfranco Veneto. Numeri a cui vanno sommati i ricoveri negli ospedali di comunità a Treviso (21 pazienti ricoverati) e Vittorio Veneto (16 pazienti ricoverati).

Il virus nelle scuole

Sono 73, ad oggi, le classi in quarantena nella Marca, 90 quelle in automonitoraggio. Nel distretto di Treviso la situazione è di 32 classi in quarantena e 48 in automonitoraggio. Per il distretto di Asolo 22 classi in quarantena e 15 in automonitoraggio mentre nel comprensorio di Pieve di Soligo sono 19 le classi in quarantena e 27 quelle in automonitoraggio.