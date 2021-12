Covid, 1511 nuovi contagi: Treviso maglia nera del Veneto

Venerdì 17 dicembre sono 5.577 i nuovi positivi al Covid trovati in Veneto: di questi, ben 1511 sono stati scoperti in provincia di Treviso, maglia nera a livello regionale sul fronte dei contagi seguita da Padova con 1093 nuovi casi. I numeri di oggi includono anche alcuni positivi non registrati nei giorni scorsi da Azienda Zero. Quello di oggi resta però il peggiore bollettino della quarta ondata: numeri da zona gialla, ufficializzata oggi dall'ordinanza regionale del Governatore Zaia.

Sul fronte dei ricoveri sono 317 i pazienti negli ospedali Marca di cui 38 nell'ospedale di comunità a Treviso. Il trend dei positivi ricoverati resta per ora inferiore rispetto al 2020. L'incidenza nel distretto di Asolo, invece, è di 740 casi su 100mila abitanti (la più alta di tutta la provincia). Il 18% dei positivi nella Marca ha meno di 12 anni e la maggior parte dei contagi è legata al mondo delle scuole: 507 le classi con provvedimenti, 441 in monitoraggio, 66 in quarantena. Un nuovo decesso a livello provinciale rispetto a ieri: si tratta di un paziente di 94 anni ricoverato in ospedale a Montebelluna, fa sapere l'Ulss 2. In chiusura un aggiornamento sulle vaccinazioni: oltre 52mila dosi somministrate nelle ultime 24 ore a livello regionale di cui 46.446 erano dosi "booster". Nella Marca le vaccinazioni nelle ultime 24 ore sono state 9.732 di cui 8.020 terze dosi. All'ex Maber il maggior numero di vaccinazioni fatte (3.939). La popolazione vaccinata nella Marca ha raggiunto il 77,8% del totale dai 5 anni in su.