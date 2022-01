Covid, nove decessi negli ultimi 4 giorni: contagi di nuovo in calo

Dopo la piccola risalita di giovedì 27 gennaio, torna a calare il numero di persone attualmente positive al Covid nella Marca: da 42.089 casi si è passati a 41.615 nonostante 2.450 nuovi positivi trovati nelle ultime 24 ore. Nove i decessi registrati a livello provinciale negli ultimi quattro giorni: si tratta di 4 pazienti non vaccinati e 5 con altre patologie pregresse di età compresa tra i 72 e 94 anni. Questi i dati salienti del bollettino diffuso da Azienda Zero venerdì 28 gennaio.

Dall'inizio della pandemia in Veneto sono stati registrati complessivamente 1.119.366 casi di Covid, 256.879 (-5602) dei quali attualmente positivi e 849390 (+22089) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 13097 (+31). Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1810 (-37) persone in area non critica, 1537 delle quali ancora positive, e 194 (+9) in terapia intensiva, di cui 26 negativizzati. In chiusura un aggiornamento sulla campagna vaccinale: nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati somministrati 33.669 nuovi vaccini di cui 28.026 dosi "booster" e 1.909 prime dosi.