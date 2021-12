Covid, 671 nuovi contagi e un decesso in provincia di Treviso

Il bollettino regionale di venerdì 3 dicembre conta 3.116 tamponi positivi al Covid (con un'incidenza del 3,18% sul totale dei test effettuati in 24 ore) e 9 decessi a livello regionale, uno di questi avvenuto in provincia di Treviso.

A perdere la vita, secondo quanto riportato dall'Ulss 2, un paziente di 91 anni, vaccinato ma con altre patologie pregresse. Era ricoverato all'ospedale Ca' Foncello. Nella Marca sono 671 i nuovi positivi trovati a livello provinciale, 6.275 le persone attualmente positive a livello provinciale. In Veneto l'incidenza settimanale è stata di 317,1 casi su 100 mila abitanti, mentre l'indice Rt è a 1,39 come specificato Luca Zaia nel corso del suo punto stampa. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 10% (318 i pazienti presenti oltre a quelli Covid) e quelli dell'area non critica è all'8%. Se quest'ultimo valore infatti dovesse arrivare al 15%, il Veneto sarebbe in zona gialla. Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 605 (+17) persone nelle varie aree non critiche, 549 delle quali ancora positive, e 121 (+10) in terapia intensiva, di cui 6 ora negativizzate.