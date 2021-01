Covid, 50 ricoverati in terapia intensiva e altri 18 decessi nella Marca

Il primo lunedì del nuovo anno inizia con un bollettino Covid molto pesante per il Veneto: sono 18 i decessi in più rispetto a ieri nella sola provincia di Treviso (985 dall'inizio della pandemia). 303 i nuovi casi registrati nella Marca da Azienda Zero durante le ultime 24 ore (157 nel report di lunedì mattina, altri 146 in quello di oggi pomeriggio). I casi attualmente positivi nella Marca sono 15.822 (94653 a livello regionale) mentre ieri avevano superato quota 16mila (16.131 per la precisione).

Nelle terapie intensive sono 50 i ricoverati in provincia di Treviso (ieri erano 49): 27 pazienti al Ca' Foncello di Treviso, 11 a Vittorio Veneto, 6 a Conegliano, 4 a Montebelluna e 2 a Oderzo. In area non critica, invece, ci sono 117 pazienti a Vittorio Veneto, 89 al Ca' Foncello di Treviso, 108 a Montebelluna, 98 al San Camillo di Treviso, 39 a Oderzo, 22 a Motta di Livenza e altri 22 a Conegliano. Numeri a cui vanno aggiunti i pazienti ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (27), Vittorio Veneto (19) e Conegliano (2).