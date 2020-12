Covid, 14 decessi e 505 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Con 172 nuovi casi nel report di lunedì mattina e altri 333 nel bollettino di oggi pomeriggio, la provincia di Treviso torna ad avere il più alto numero di nuovi positivi a livello regionale. 13.112 i casi attualmente positivi nella Marca.

Numeri dovuti, in parte, allo screening avviato su tutti i cittadini residenti a Cavaso del Tomba. L'Ulss 2 ha eseguito 1123 tamponi trovando 35 persone positive. Domani, martedì 8 dicembre, lo screening proseguirà anche nel giorno della Festa dell'Immacolata. A Conegliano, verso le 10.30, i vigili del fuoco di Conegliano sono intervenuti per soccorrere una persona positiva al Covid in via Pescheria. Il personale intervenuto si è dovuto sottoporre alle procedure di decontaminazione. Preoccupano poi i 14 decessi in più rispetto a ieri sera (632 in totale). La situazione negli ospedali parla di 38 pazienti in terapia intensiva: 21 a Treviso, 7 a Vittorio Veneto, 6 a Montebelluna, 3 a Conegliano e una a Castelfranco Veneto. In area non critica ci sono 118 pazienti ricoverati a Montebelluna, 84 a Vittorio Veneto, 79 a Treviso, 46 al San Camillo, 32 a Oderzo, 17 a Conegliano, 14 a Motta di Livenza e 2 a Castelfranco Veneto. Dati a cui vanno sommati i 31 ricoveri nell'ospedale di comunità a Treviso e i 16 nell'ospedale di comunità a Vittorio Veneto.